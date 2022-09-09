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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2022 13:52
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 27.06.1990 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
GDR (Global Deposit Certificates) 31.01.2011 İngiltere London Over-The-Counter ("OTC") Market
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 09.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 01.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 01.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 25.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 25.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 750.000.000,00 TRY Yurtiçi 21.06.2022 21.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061893


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 26,18 2.851.857.042 % 10,00  
ISCTR 12,44 3.742.082.490 % 9,99  
HALKB 13,76 1.388.911.293 % 9,99  
GRNYO 4,96 3.139.834 % 9,98  
KRDMD 14,26 3.733.781.475 % 9,95  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Dolar 18,2251 18,2528 % 0,16  
Euro 18,3298 18,3349 % 0,58  
Sterlin 21,0210 21,1264 % 0,55  
Frank 18,8841 18,9978 % 0,92  
Riyal 4,8381 4,8623 % 0,04  
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14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 12,23  
Altın Gr. 1.012 1.012 10,84  
Cumhuriyet 6.763 6.865 35,00  
Tam 6.795 6.852 23,00  
Yarım 3.311 3.355 17,00  
Çeyrek 1.661 1.676 7,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,67 0,12  
Gümüş Gr. 10,96 10,98 0,10  
B. Petrol 90,89 90,89 1,74  
Seans Raporu 14:58
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