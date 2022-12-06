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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.12.2022 17:48
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
GDR (Global Deposit Certificates) 31.01.2011 İngiltere London Over-The-Counter ("OTC") Market
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 09.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 01.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 25.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 25.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 750.000.000,00 TRY Yurtiçi 21.06.2022 21.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1.500.000.000,00 TRY Yurtiçi 02.12.2022 02.12.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084904


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 122,10 33.341.847 % 10,00  
HKTM 83,60 74.466.887 % 10,00  
AYES 56,65 2.689.082 % 10,00  
BALAT 15,97 4.698.981 % 9,99  
KSTUR 348,00 924.102 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6258 18,6385 % 0,00  
Euro 19,4863 19,5054 % -0,22  
Sterlin 22,5578 22,6709 % -0,30  
Frank 19,6885 19,8071 % 0,06  
Riyal 4,9407 4,9655 % -0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 1,44  
Altın Gr. 1.059 1.060 0,69  
Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.130 7.188 20,00  
Yarım 3.453 3.514 9,00  
Çeyrek 1.732 1.756 4,00  
Gümüş.Ons 22,06 22,08 -0,15  
Gümüş Gr. 13,22 13,23 -0,09  
B. Petrol 78,97 78,97 -3,71  
Seans Raporu 18:05
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