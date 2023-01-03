***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 94.044.202,18 TRY 28,03Olgun ZORLU 65.422.053,69 TRY 19,50Zeki ZORLU 30.666.587,67 TRY 9,14Türkan ZORLU 2.044.439,18 TRY 0,61Zülal ZORLU 2.044.439,18 TRY 0,61Selen ZORLU MELİK 2.044.439,18 TRY 0,61Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.044.439,18 TRY 0,61Şehminur AYDIN 2.044.439,18 TRY 0,61Mehmet Emre ZORLU 2.044.439,18 TRY 0,61Şule ZORLU 2.044.439,18 TRY 0,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092482BIST