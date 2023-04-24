***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 92.710.202,18 TRY 27,64Olgun ZORLU 64.494.053,69 TRY 19,23Zeki ZORLU 30.231.587,67 TRY 9,01Türkan ZORLU 2.015.439,18 TRY 0,60Zülal ZORLU 2.015.439,18 TRY 0,60Selen ZORLU MELİK 2.015.439,18 TRY 0,60Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.015.439,18 TRY 0,60Şehminur AYDIN 2.015.439,18 TRY 0,60Mehmet Emre ZORLU 2.015.439,18 TRY 0,60Şule ZORLU 2.015.439,18 TRY 0,60http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140591BIST