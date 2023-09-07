***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2023 20:17
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 27.06.1990 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
GDR (Global Deposit Certificates) 31.01.2011 İngiltere London Over-The-Counter ("OTC") Market
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 25.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 25.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 19.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 2.500.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.08.2023 24.08.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1.500.000.000,00 TRY Yurtiçi 02.12.2022 02.12.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192844
BIST