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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2023 08:40
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 86.543.844,27 TRY 25,80
Olgun ZORLU 37.627.758,38 TRY 11,22
Selen ZORLU MELİK 28.220.818,78 TRY 8,41
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 28.220.818,78 TRY 8,41
Zülal ZORLU 1.881.387,92 TRY 0,56
Şehminur AYDIN 1.881.387,92 TRY 0,56
Mehmet Emre ZORLU 1.881.387,92 TRY 0,56
Şule ZORLU 1.881.387,92 TRY 0,56

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGÜN GÜLER İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Vestel Ticaret AŞ Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür -
BEKİR CEM KÖKSAL İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi
NECMİ KAVUŞTURAN İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı, Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
ALP DAYI Mali İşler Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Koordinatörü , Mali İşler Genel Müdürü -
SEDA KAYA Vestel Ticaret AŞ Yurt Dışı Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yurt Dışı Kahverengi Eşya Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Vestel Ticaret AŞ Yurtdışı Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Vestel Ticaret AŞ Yurt Dışı Satışlardan Sorumlu Genel Müdür
HASAN UĞUR Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Buzdolabı Fabrikaları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü
ENDER YÜKSEL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Elektronik Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı
ÖMER HAKAN KUTLU Vestel Mobilite Elektroniği Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Elektronik ARGE Genel Müdür Yardımcısı, Vestel Ticaret AŞ Yurt Dışı Kahverengi Eşya Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199248


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Altın Gr. 1.611 1.611 -0,96  
Cumhuriyet 11.084 11.251 35,00  
Tam 10.813 10.953 -7,00  
Yarım 5.423 5.493 -4,00  
Çeyrek 2.703 2.747 -1,00  
Gümüş.Ons 21,00 21,04 -0,14  
Gümüş Gr. 18,61 18,63 -0,09  
B. Petrol 90,59 90,59 -0,33  
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