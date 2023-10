***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 86.543.844,27 TRY 25,80Olgun ZORLU 37.627.758,38 TRY 11,22Selen ZORLU MELİK 28.220.818,78 TRY 8,41Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 28.220.818,78 TRY 8,41Zülal ZORLU 1.881.387,92 TRY 0,56Şehminur AYDIN 1.881.387,92 TRY 0,56Mehmet Emre ZORLU 1.881.387,92 TRY 0,56Şule ZORLU 1.881.387,92 TRY 0,56Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerERGÜN GÜLER İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Vestel Ticaret AŞ Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür -BEKİR CEM KÖKSAL İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, TOGG Yönetim Kurulu ÜyesiNECMİ KAVUŞTURAN İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı, Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu ÜyesiALP DAYI Mali İşler Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Koordinatörü , Mali İşler Genel Müdürü -SEDA KAYA Vestel Ticaret AŞ Yurt Dışı Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yurt Dışı Kahverengi Eşya Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Vestel Ticaret AŞ Yurtdışı Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Vestel Ticaret AŞ Yurt Dışı Satışlardan Sorumlu Genel MüdürHASAN UĞUR Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Buzdolabı Fabrikaları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel MüdürüENDER YÜKSEL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Elektronik Planlama ve Lojistik Genel Müdür YardımcısıÖMER HAKAN KUTLU Vestel Mobilite Elektroniği Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Elektronik ARGE Genel Müdür Yardımcısı, Vestel Ticaret AŞ Yurt Dışı Kahverengi Eşya Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199248BIST