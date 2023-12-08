Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.12.2023 08:48
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGÜN GÜLER İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Vestel Ticaret AŞ Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür -
BEKİR CEM KÖKSAL İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi
NECMİ KAVUŞTURAN İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı, Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
ALP DAYI Mali İşler Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Koordinatörü , Mali İşler Genel Müdürü -
HASAN UĞUR Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Buzdolabı Fabrikaları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü
ENDER YÜKSEL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Elektronik Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı -
ÖMER HAKAN KUTLU Vestel Mobilite Elektroniği Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Elektronik ARGE Genel Müdür Yardımcısı, Vestel Ticaret AŞ Yurt Dışı Kahverengi Eşya Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı -
NEZİHE DUYGU BADEM UYLUKÇUOĞLU Vestel Ticaret AŞ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Vestel Yurt İçi Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı -
SEÇKİN MAZLUM GENÇOĞLU Vestel Ticaret AŞ Satıştan Sorumlu Genel Müdür (Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika) Üst Düzey Yönetici Beyaz Eşya Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı -
TARIK HAKAN LELOĞLU Vestel Ticaret AŞ Satıştan Sorumlu Genel Müdür (Türkiye, Orta Asya, İran, Irak, Suriye ve Kuzey Kıbrıs) Üst Düzey Yönetici Bayi ve Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı -
İNAN ULAŞ ÖZCAN Vestel Ticaret AŞ Asya-Pasifik Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Asya Operasyonları Genel Müdürü -
ÖZGÜR YILMAZ Vestel Ticaret AŞ Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Beyaz Eşya Ar-Ge Müdürü, Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi Fabrikası'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223831


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.979
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  7.979  
En Düşük
0 En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LIDER 141,20 181.078.985 % 150,00  
PENTA 20,70 49.042.708 % 0,00  
QUAGR 5,85 41.881.691 % 0,00  
KLKIM 23,20 41.852.497 % 0,00  
MEDTR 34,26 22.943.532 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9697 28,9762 % 0,20  
Euro 31,2410 31,2537 % -0,04  
Sterlin 36,3197 36,5018 % 0,06  
Frank 32,9317 33,1301 % 0,09  
Riyal 7,6960 7,7346 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,81 23,85 % 0,66  
Platin 916,18 918,71 % 0,66  
Paladyum 979,15 983,84 % 0,66  
Brent Pet. 75,66 75,66 % 0,66  
Altın Ons 2.030,53 2.030,87 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru