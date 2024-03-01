***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerERGÜN GÜLER İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Vestel Ticaret AŞ Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür -BEKİR CEM KÖKSAL İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Holding CEO Yardımcısı, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, TOGG Yönetim Kurulu ÜyesiNECMİ KAVUŞTURAN İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı, Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu ÜyesiALP DAYI İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Mali İşler Koordinatörü , Mali İşler Genel Müdürü Zorlu Holding Mali İşler Grubu BaşkanıBÜLENT KİRACIOĞLU Mali İşler Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Finans Genel Müdür YardımcısıHASAN UĞUR Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Buzdolabı Fabrikaları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel MüdürüENDER YÜKSEL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Elektronik Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı -ÖMER HAKAN KUTLU Vestel Mobilite Elektroniği Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Elektronik ARGE Genel Müdür Yardımcısı, Vestel Ticaret AŞ Yurt Dışı Kahverengi Eşya Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı -NEZİHE DUYGU BADEM UYLUKÇUOĞLU Vestel Ticaret AŞ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Vestel Yurt İçi Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı -SEÇKİN MAZLUM GENÇOĞLU Vestel Ticaret AŞ Satıştan Sorumlu Genel Müdür (Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika) Üst Düzey Yönetici Beyaz Eşya Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı -TARIK HAKAN LELOĞLU Vestel Ticaret AŞ Satıştan Sorumlu Genel Müdür (Türkiye, Orta Asya, İran, Irak, Suriye ve Kuzey Kıbrıs) Üst Düzey Yönetici Bayi ve Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı -İNAN ULAŞ ÖZCAN Vestel Ticaret AŞ Asya-Pasifik Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Asya Operasyonları Genel Müdürü -ÖZGÜR YILMAZ Vestel Ticaret AŞ Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Vestel Beyaz Eşya Ar-Ge Müdürü, Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi Fabrikası'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253923BIST