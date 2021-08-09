***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.08.2021 22:10
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
2021/36
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 09.08.2021 KARAR SAYISI: 2021/36 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuş 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait 6 aylık konsolide finansal tabloları ve ara dönem faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri uyarınca a)Tarafımızca incelendiğini, b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Bekir AĞIRDIR Elmas Melih ARAZ Alp DAYI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Koordinatörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956557
BIST
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|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
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1.443
En Düşük
1.432
18:058,6381
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|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 8,6350
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|Önceki Kapanış
|: 8,6090
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8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1696
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|: 0,15%
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|Önceki Kapanış
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10,2133
En Düşük
10,1261
18:05480,52
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|Açılış
|: 480,52
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|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6342
|8,6381
|% 0,26
|
|Euro
|10,1518
|10,1696
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9308
|11,9907
|% 0,13
|
|Frank
|9,3491
|9,4054
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2966
|2,3081
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-34,34
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,24
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-1,47
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