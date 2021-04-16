***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır. 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emre Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine, 2. Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine, 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selen Zorlu Melik'in komite üyeliğine seçilmelerinetoplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928924BIST