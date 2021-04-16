***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.04.2021 18:16
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır. 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emre Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine, 2. Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine, 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selen Zorlu Melik'in komite üyeliğine seçilmelerine
toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928924
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|54,28
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|755
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