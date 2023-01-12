***VGK* *BRKSN* *DGNMO* *DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.01.2023 09:02
***VGK******BRKSN******DGNMO******DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRKSN, DGNMO, DOGUB]
İlgili Fonlar [VGK]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamakta
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 5.006
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|Önceki Kapanış
|: 4.729
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5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7794
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,9380
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.136,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7722
|18,7794
|% 0,03
|
|Euro
|20,2238
|20,2531
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7638
|22,8780
|% 0,13
|
|Frank
|20,0783
|20,1993
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9840
|5,0089
|% 0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,45
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,55
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.694
|7.764
|31,00
|
|Yarım
|3.737
|3.798
|15,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.899
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,26
|0,12
|
|B. Petrol
|82,85
|82,85
|0,18
|