VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.05.2021 16:59
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
vizyondenetim@vizyongrubu.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mehmet Akif AK 27470 TRY 54,94
Veysel EKMEN 14960 TRY 29,92
Hakkı KOÇAK 5000 TRY 10,00
Yavuz ÇALIK 2500 TRY 5,00
Süleyman SALİHOĞLU 10 TRY 0,02
İsmail Vefa AK 10 TRY 0,02
Mustafa KÜRKÇÜ 10 TRY 0,02
Halil İbrahim AKPINAR 10 TRY 0,02
Mehmet KIRCA 10 TRY 0,02
Hakkı SAYAN 10 TRY 0,02
Turgut TOK 10 TRY 0,02
TOPLAM 50000 TRY 100
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş MGI WORLDWIDE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934157
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 23,33
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.421
En Düşük
1.400
18:058,2423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2521
En Düşük
8,2401
18:059,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9678
En Düşük
9,9474
18:05475,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,85
|Açılış
|: 475,59
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,32
|66.757.308
|% 10,00
|
|KSTUR
|321,20
|1.620.166
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.812.239
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.947.967
|% 10,00
|
|MERIT
|278,60
|2.053.690
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,00
|2.917.871
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,62
|15.303.124
|% -10,00
|
|KRTEK
|10,53
|38.512.064
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|91.642.505
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.580.445
|% -9,95
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|KOZAL
|115,80
|851.531.907
|% 2,48
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|SISE
|7,73
|692.630.449
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|331.409.937
|% 0,95
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,85
|240.493.231
|% 1,65
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2403
|8,2423
|% -0,06
|
|Euro
|9,9486
|9,9605
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4404
|11,4977
|% 0,35
|
|Frank
|9,0172
|9,0715
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1932
|2,2042
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,62
|
|Altın Gr.
|475
|476
|4,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,14
|0,00
|
|B. Petrol
|67,57
|67,57
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 730, 107 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 33 artarak (% 1.46 ) 1, 478
-
17:58XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 212.00 milyon TL de
-
17:58AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 690 adet işlem
-
17:57KONYA
Yüzde 7.27 oranında artışla 959.00 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 386 adet işlem