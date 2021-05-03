VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postavizyondenetim@vizyongrubu.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Mehmet Akif AK 27470 TRY 54,94Veysel EKMEN 14960 TRY 29,92Hakkı KOÇAK 5000 TRY 10,00Yavuz ÇALIK 2500 TRY 5,00Süleyman SALİHOĞLU 10 TRY 0,02İsmail Vefa AK 10 TRY 0,02Mustafa KÜRKÇÜ 10 TRY 0,02Halil İbrahim AKPINAR 10 TRY 0,02Mehmet KIRCA 10 TRY 0,02Hakkı SAYAN 10 TRY 0,02Turgut TOK 10 TRY 0,02TOPLAM 50000 TRY 100Yetkilendirme ve Lisans BilgileriYabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş MGI WORLDWIDEhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934157BIST