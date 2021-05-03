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VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.05.2021 16:59



VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
vizyondenetim@vizyongrubu.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mehmet Akif AK 27470 TRY 54,94
Veysel EKMEN 14960 TRY 29,92
Hakkı KOÇAK 5000 TRY 10,00
Yavuz ÇALIK 2500 TRY 5,00
Süleyman SALİHOĞLU 10 TRY 0,02
İsmail Vefa AK 10 TRY 0,02
Mustafa KÜRKÇÜ 10 TRY 0,02
Halil İbrahim AKPINAR 10 TRY 0,02
Mehmet KIRCA 10 TRY 0,02
Hakkı SAYAN 10 TRY 0,02
Turgut TOK 10 TRY 0,02
TOPLAM 50000 TRY 100

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş MGI WORLDWIDE




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934157


BIST
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MRSHL 271,70 1.812.239 % 10,00  
CLEBI 247,50 21.947.967 % 10,00  
MERIT 278,60 2.053.690 % 9,99  
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Riyal 2,1932 2,2042 % -0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 -0,62  
Altın Gr. 475 476 4,84  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,85 26,89 -0,03  
Gümüş Gr. 7,12 7,14 0,00  
B. Petrol 67,57 67,57 0,81  
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