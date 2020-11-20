***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıBankamız 2020 Yılı 3.Çeyrek Konsolide Sorumluluk Beyanı Ektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889436BIST