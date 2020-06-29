***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.06.2020 09:12
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/07/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853217
BIST
12:00115.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 626,73
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:006,8549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:007,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
12:00390,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 390,28
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.108.268
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.811.379
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.131.414
|% 9,90
|
|SAMAT
|2,82
|20.712.253
|% 9,73
|
|DOGUB
|2,71
|21.297.105
|% 9,72
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,32
|8.151.730
|% -5,39
|
|ORGE
|6,60
|65.235.315
|% -5,31
|
|AKSUE
|10,87
|10.591.590
|% -4,90
|
|ODAS
|2,46
|678.888.161
|% -1,60
|
|HALKB
|6,41
|332.470.870
|% 1,75
|
|EKGYO
|1,93
|327.452.081
|% 2,12
|
|GARAN
|8,32
|301.261.735
|% 1,22
|
|TSPOR
|7,77
|243.903.273
|% -4,78
|
|ODAS
|2,46
|678.888.161
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|327.452.081
|% 2,12
|
|CEMAS
|1,46
|170.824.558
|% 2,82
|
|KARSN
|2,82
|193.730.099
|% 2,55
|
|BJKAS
|2,72
|179.794.125
|% 8,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4269
|8,4692
|% -0,07
|
|Frank
|7,2101
|7,2535
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8213
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,93
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.548
|7,80
|
|Tam
|2.602
|2.615
|8,00
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:13SILVR
Yüzde 7.27 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 347, 398 adet işlem
-
12:11BRSAN
Yüzde 5.37 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 903 adet işlem
-
12:10XU100
Endeks 115, 256 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 5, 479.00 milyon TL de
-
12:10SAMAT
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 381, 043 adet işlem
-
12:09VKFYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 544 adet işlem