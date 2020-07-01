***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.07.2020 09:12
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/07/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853651
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
0
En Düşük
0
18:056,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8568
En Düşük
6,8445
18:057,7006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
18:05393,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 393,29
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
393,43
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4567
|8,4992
|% -0,21
|
|Frank
|7,2082
|7,2516
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|3,64
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.625
|-1,00
|
|Tam
|2.615
|2.628
|4,30
|
|Yarım
|1.270
|1.286
|2,10
|
|Çeyrek
|635
|644
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,01
|
|B. Petrol
|41,57
|41,57
|0,30
|
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