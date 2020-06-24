***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.06.2020 16:53
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VKFYO
25.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
VAKIF YAT. ORT. VKFYO 50,00000 1,00 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852665
BIST
17:12114.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -494,38
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:126,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:127,7338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0166
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7192
17:12390,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,11
|Açılış
|: 390,39
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.714.613
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.891.667
|% 9,99
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|21.030.341
|% 9,91
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,23
|32.038.852
|% -9,63
|
|RTALB
|31,90
|78.171.892
|% -8,81
|
|IZMDC
|12,68
|13.036.097
|% -7,38
|
|KRDMD
|3,11
|3.004.716.730
|% 5,07
|
|PETKM
|4,24
|912.641.213
|% 2,42
|
|GARAN
|8,27
|837.594.153
|% -2,25
|
|GUSGR
|4,74
|795.560.335
|% 3,72
|
|KARSN
|2,75
|645.477.443
|% 0,73
|
|KRDMD
|3,11
|3.004.716.730
|% 5,07
|
|CEMAS
|1,43
|436.714.613
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|264.772.844
|% 9,88
|
|ODAS
|2,19
|553.594.442
|% 0,92
|
|KARSN
|2,75
|645.477.443
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5159
|8,5586
|% -0,36
|
|Frank
|7,2039
|7,2473
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-0,36
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.546
|7,20
|
|Tam
|2.597
|2.610
|7,40
|
|Yarım
|1.265
|1.277
|3,60
|
|Çeyrek
|635
|639
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,78
|41,78
|-0,85
|
Seans Raporu
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17:22XU100
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17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -458, 48 kaybederek (% -0.43 ) 107, 022