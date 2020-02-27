***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:52
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821978
BIST
13:56111.854
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -3.317,03
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.848
13:566,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1733
En Düşük
6,1506
13:566,7581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0606
|Açılış
|: 6,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
13:56326,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,88
|Açılış
|: 326,82
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,70
|35.327.427
|% 7,76
|
|AYCES
|11,26
|460.422
|% 7,03
|
|GSRAY
|3,41
|53.908.784
|% -13,23
|
|TSPOR
|5,32
|29.883.405
|% -12,79
|
|ALGYO
|15,75
|114.496.317
|% -11,52
|
|SNPAM
|5,59
|1.517.640
|% -11,27
|
|IHYAY
|1,17
|70.875.950
|% -10,69
|
|THYAO
|12,56
|1.343.945.277
|% -5,14
|
|ASELS
|27,64
|630.832.079
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,78
|520.147.530
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,30
|407.844.758
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,49
|247.786.840
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,30
|407.844.758
|% -2,26
|
|KRDMD
|2,78
|520.147.530
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,49
|247.786.840
|% -1,97
|
|THYAO
|12,56
|1.343.945.277
|% -5,14
|
|ODAS
|2,08
|189.319.619
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9183
|7,9580
|% -0,01
|
|Frank
|6,3272
|6,3653
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6393
|1,6475
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,98
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,83
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|19,96
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,66
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,74
|51,74
|-1,07
|