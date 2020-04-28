***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 11:05
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840628
BIST
12:26101.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 291,81
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:266,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:267,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6102
En Düşük
7,5499
12:26385,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 384,95
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.374.394
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.454.200
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.646.685
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|KNFRT
|11,36
|16.903.068
|% -5,65
|
|DITAS
|15,85
|1.432.809
|% -4,86
|
|QNBFB
|53,60
|6.191.160
|% -4,80
|
|LINK
|29,04
|6.026.813
|% -4,79
|
|ECILC
|5,31
|555.511.102
|% 3,91
|
|GARAN
|8,47
|513.170.770
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|382.170.190
|% 0,00
|
|ASELS
|27,42
|312.220.454
|% -0,22
|
|MPARK
|16,19
|238.976.887
|% 9,24
|
|ECILC
|5,31
|555.511.102
|% 3,91
|
|YKBNK
|2,14
|152.290.081
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|513.170.770
|% 1,32
|
|TSKB
|1,06
|59.422.102
|% 0,00
|
|AVOD
|2,38
|115.471.294
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7054
|8,7491
|% 0,55
|
|Frank
|7,1436
|7,1866
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,20
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.521
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.582
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.262
|-2,40
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|22,85
|22,85
|-0,22
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