***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 14:50
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874404
BIST
16:071.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:077,4553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4499
16:078,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:07469,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 469,45
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler16:05
|GLRYH
|17,82
|171.820.095
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.279.584.913
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|30.784.236
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.719.758
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|984.067.665
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.179.234.708
|% -4,21
|
|FENER
|44,32
|1.279.584.913
|% -9,99
|
|GARAN
|6,86
|1.088.920.933
|% 1,48
|
|ZOREN
|2,81
|1.022.816.058
|% -2,77
|
|TSPOR
|6,45
|984.067.665
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.179.234.708
|% -4,21
|
|ZOREN
|2,81
|1.022.816.058
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|318.015.901
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|295.838.938
|% 4,11
|
|GSRAY
|4,31
|843.099.415
|% -9,83
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4554
|7,4590
|% -0,35
|
|Euro
|8,8726
|8,8822
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,6430
|9,6914
|% -0,67
|
|Frank
|8,1907
|8,2401
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9810
|1,9909
|% -0,50
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|9,46
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.099
|3.178
|10,21
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|4,94
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,42
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:16FONET
Yüzde 9.08 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 704, 511 adet işlem
-
16:15SEKFK
Yüzde 7.86 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 141, 487 adet işlem
-
16:14DAGI
Yüzde 8.74 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 473 adet işlem
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 59 artarak (% 0.26 ) 1, 012
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, MERIT, YONGA, TKURU, RODRG, BALAT, UZERB, AYES, COSMO, SODSN