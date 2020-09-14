***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2020 10:06
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874871
BIST
11:241.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:247,4949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:248,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0395
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:24468,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,56
|Açılış
|: 468,79
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:22
|GRNYO
|2,75
|28.010.899
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.295.769
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,05
|14.245.427
|% -6,83
|
|FORMT
|3,69
|34.328.509
|% -5,63
|
|SRVGY
|23,00
|431.494
|% -5,27
|
|PETKM
|4,34
|572.921.219
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,08
|344.859.728
|% 0,93
|
|FENER
|39,58
|234.128.317
|% -0,80
|
|ASELS
|16,79
|174.481.514
|% 0,96
|
|KRDMD
|3,08
|172.253.044
|% 0,33
|
|IHLAS
|1,08
|344.859.728
|% 0,93
|
|PETKM
|4,34
|572.921.219
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,50
|134.023.500
|% -3,23
|
|IHYAY
|1,24
|78.274.946
|% -3,88
|
|KRDMD
|3,08
|172.253.044
|% 0,33
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4904
|7,4937
|% 0,28
|
|Euro
|8,8882
|8,8947
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,6052
|9,6534
|% 0,75
|
|Frank
|8,2212
|8,2707
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9918
|2,0017
|% 0,28
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|6,01
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,06
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|0,00
|