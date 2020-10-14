***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 14:14
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881524
BIST
15:321.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,23
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:327,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0147
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:329,3400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:32486,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,46
|Açılış
|: 486,48
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:32
|ESEN
|12,43
|1.031.541
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|127.862.236
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.450.562
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.554.047
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.566.813
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|ARTI
|15,86
|3.058.083
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.837.468.779
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,65
|2.191.509.519
|% 4,30
|
|ODAS
|3,72
|1.681.636.852
|% 4,79
|
|ZOREN
|3,04
|1.345.019.473
|% 8,96
|
|SISE
|6,75
|747.592.998
|% 0,15
|
|PETKM
|4,79
|4.837.468.779
|% 5,51
|
|ODAS
|3,72
|1.681.636.852
|% 4,79
|
|ZOREN
|3,04
|1.345.019.473
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|603.513.684
|% -0,52
|
|TSKB
|1,18
|287.474.302
|% 3,51
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9288
|7,9338
|% 0,19
|
|Euro
|9,3329
|9,3400
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2951
|10,3468
|% 0,81
|
|Frank
|8,6479
|8,7000
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1076
|2,1182
|% 0,14
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,15
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|28,17
|
|Yarım
|1.549
|1.588
|13,63
|
|Çeyrek
|777
|794
|6,82
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,09
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,06
|
Seans Raporu
15:32
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