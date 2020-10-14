***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 16:27
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881549
BIST
17:481.188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 13,55
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.189
En Düşük
1.173
17:487,9035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
17:489,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
17:48485,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,79
|Açılış
|: 485,34
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ESEN
|12,43
|1.144.443
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.467.118
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DNISI
|13,76
|66.463.820
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|69.349.301
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.680.921
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|317.442.709
|% -9,99
|
|PETKM
|4,82
|6.025.515.085
|% 6,17
|
|TUPRS
|83,60
|2.615.687.207
|% 4,24
|
|ODAS
|3,67
|2.034.901.219
|% 3,38
|
|ZOREN
|3,06
|1.669.816.199
|% 9,68
|
|GARAN
|7,14
|970.021.963
|% 0,71
|
|PETKM
|4,82
|6.025.515.085
|% 6,17
|
|ZOREN
|3,06
|1.669.816.199
|% 9,68
|
|ODAS
|3,67
|2.034.901.219
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,91
|705.861.626
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|302.661.734
|% 2,63
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8990
|7,9035
|% -0,20
|
|Euro
|9,2925
|9,2990
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,2883
|10,3399
|% 0,74
|
|Frank
|8,6394
|8,6914
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1014
|2,1120
|% -0,16
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|16,85
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|0,63
|
Seans Raporu
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