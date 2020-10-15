***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 16:29
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881966
BIST
17:461.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,10
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:467,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:469,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0129
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:46484,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 484,34
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:44
|AVOD
|9,90
|103.064.826
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|153.931.624
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.666.912
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|93.468.561
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.905.851
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.235.000
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,17
|2.015.782.977
|% 3,91
|
|PETKM
|4,73
|1.855.862.643
|% -2,47
|
|ZOREN
|3,00
|1.396.470.448
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,95
|1.277.384.196
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,67
|902.811.981
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,95
|1.277.384.196
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,00
|1.396.470.448
|% -1,96
|
|PETKM
|4,73
|1.855.862.643
|% -2,47
|
|ECILC
|7,17
|2.015.782.977
|% 3,91
|
|KRDMD
|3,67
|902.811.981
|% -1,08
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9361
|7,9385
|% 0,35
|
|Euro
|9,2917
|9,3020
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2120
|10,2632
|% -0,48
|
|Frank
|8,6502
|8,7023
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1103
|2,1209
|% 0,37
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-4,81
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-1,07
|
Seans Raporu
17:44
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