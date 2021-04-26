***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2021 10:00
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930800
BIST
11:141.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,06
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:148,3239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0449
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2968
11:1410,0755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0641
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0574
11:14477,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,87
|Açılış
|: 477,40
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
476,32
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MAALT
|193,60
|6.174.632
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|7.539.944
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.758.918
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,62
|31.794.504
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|31,90
|23.628.170
|% -5,29
|
|BJKAS
|8,29
|38.955.260
|% -5,26
|
|GARAN
|7,10
|401.381.048
|% 0,42
|
|EREGL
|18,53
|347.400.180
|% 3,00
|
|GWIND
|5,99
|345.205.738
|% 7,73
|
|PETKM
|6,40
|302.130.241
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,02
|226.877.845
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,10
|122.063.975
|% 0,96
|
|GWIND
|5,99
|345.205.738
|% 7,73
|
|GARAN
|7,10
|401.381.048
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,82
|94.791.540
|% 1,11
|
|PETKM
|6,40
|302.130.241
|% 1,75
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3188
|8,3239
|% -0,54
|
|Euro
|10,0687
|10,0755
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,5983
|11,6565
|% 0,15
|
|Frank
|9,0983
|9,1531
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2201
|2,2312
|% -0,21
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,04
|
|Altın Gr.
|477
|478
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|6,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|-0,61
|
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