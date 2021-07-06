***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2021 10:23
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946731
BIST
13:291.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:298,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:2910,2745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0184
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:29503,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,24
|Açılış
|: 503,51
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:29
|GWIND
|3,74
|135.555.999
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.830.581
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.906.652
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|6.007.455
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|NIBAS
|12,20
|5.563.083
|% -6,08
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,71
|823.747.175
|% 0,81
|
|THYAO
|14,10
|411.788.128
|% -0,14
|
|KOZAL
|111,00
|301.788.989
|% -0,36
|
|AKBNK
|5,46
|291.016.169
|% 0,37
|
|EREGL
|18,28
|290.898.194
|% 0,33
|
|GARAN
|8,71
|823.747.175
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,24
|206.959.231
|% 0,45
|
|ODAS
|1,93
|123.265.625
|% 1,58
|
|PEKGY
|1,31
|76.729.012
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,46
|291.016.169
|% 0,37
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|17,06
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.315
|3.398
|26,87
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,99
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,67
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|77,35
|77,35
|0,19
|