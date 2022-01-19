***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2022 10:19
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995124
BIST
13:261.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:2613,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0845
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:2615,4546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1374
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4556
En Düşük
15,3043
13:26794,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,44
|Açılış
|: 794,90
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
795,01
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:26
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|KAPLM
|40,36
|21.519.666
|% 8,79
|
|PKENT
|296,20
|3.797.821
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.893.346
|% -9,87
|
|CRDFA
|2,72
|34.710.889
|% -9,33
|
|DOBUR
|84,65
|9.098.423
|% -8,68
|
|THYAO
|26,88
|1.920.072.315
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,93
|1.773.732.766
|% 0,68
|
|SISE
|13,94
|1.169.095.042
|% -1,69
|
|GARAN
|11,80
|1.167.882.088
|% 2,43
|
|PETKM
|8,84
|1.076.007.588
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,96
|1.040.064.419
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,43
|508.876.670
|% 2,10
|
|KRDMD
|11,93
|1.773.732.766
|% 0,68
|
|PETKM
|8,84
|1.076.007.588
|% 1,14
|
|TSKB
|1,55
|153.865.626
|% 1,97
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6033
|13,6139
|% 0,62
|
|Euro
|15,4436
|15,4546
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,4567
|18,5493
|% 0,66
|
|Frank
|14,7863
|14,8754
|% 0,63
|
|Riyal
|3,6133
|3,6314
|% 0,46
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|3,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,49
|
|Cumhuriyet
|5.266
|5.346
|-9,00
|
|Tam
|5.242
|5.375
|-3,69
|
|Yarım
|2.534
|2.600
|-1,78
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,34
|88,34
|0,83
|