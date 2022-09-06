***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:19
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060443
BIST
15:323.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 30,15
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:3218,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2334
En Düşük
18,1962
15:3218,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:321.003,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.003,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:30
|INVEO
|18,59
|248.212.987
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.775.706
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.540.871
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.917.385.365
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.717.710
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.905.601
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,18
|11.022.161.354
|% 0,86
|
|EREGL
|32,06
|7.222.361.875
|% 3,49
|
|AKBNK
|15,21
|6.028.646.547
|% 7,19
|
|EKGYO
|4,56
|5.664.817.797
|% 4,11
|
|THYAO
|74,90
|4.654.184.304
|% -0,33
|
|YKBNK
|8,18
|11.022.161.354
|% 0,86
|
|EKGYO
|4,56
|5.664.817.797
|% 4,11
|
|ISCTR
|10,28
|4.192.230.590
|% 6,64
|
|AKBNK
|15,21
|6.028.646.547
|% 7,19
|
|KRDMD
|13,73
|3.964.877.058
|% 6,60
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2198
|18,2319
|% 0,09
|
|Euro
|18,0898
|18,0985
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0205
|21,1259
|% 0,45
|
|Frank
|18,4933
|18,6047
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8350
|4,8593
|% 0,06
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.773
|6.839
|27,00
|
|Yarım
|3.300
|3.343
|12,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,10
|
|B. Petrol
|93,25
|93,25
|-2,49
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 84 artarak (% 1.33 ) 3, 718
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15:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, ISCTR
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15:45XU100
Endeks 3, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 90, 041.00 milyon TL de
-
15:45CMBTN
Yüzde 5.42 oranında artışla 293.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 312 adet işlem
-
15:41ZRGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 501, 516 adet işlem