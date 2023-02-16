***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:52
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114232
BIST
16:225.114
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 163,72
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:2218,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:2220,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0204
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:221.112,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.112,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:22
|OYAKC
|30,14
|215.370.153
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.827.638
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|597.181.126
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|290.526.886
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.816.548
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.800.317
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|187.207.025
|% -9,96
|
|HATEK
|8,42
|25.444.899
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|30.980.534
|% -9,95
|
|THYAO
|143,70
|7.637.835.180
|% 2,72
|
|EREGL
|44,24
|6.531.322.078
|% 7,07
|
|TUPRS
|632,30
|5.368.623.578
|% 9,98
|
|SISE
|45,66
|3.430.975.164
|% 6,93
|
|AKBNK
|16,51
|3.365.377.782
|% 2,10
|
|AKBNK
|16,51
|3.365.377.782
|% 2,10
|
|YKBNK
|9,32
|1.708.521.724
|% 4,25
|
|KRDMD
|19,23
|3.006.730.123
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,59
|1.179.710.396
|% 5,42
|
|EREGL
|44,24
|6.531.322.078
|% 7,07
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8411
|18,8475
|% -0,01
|
|Euro
|20,1655
|20,1786
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6134
|22,7268
|% 0,03
|
|Frank
|20,3334
|20,4559
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0101
|5,0352
|% 0,02
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|7.541
|7.655
|24,00
|
|Tam
|7.569
|7.617
|-18,00
|
|Yarım
|3.698
|3.727
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|0,15
|
Seans Raporu
16:22
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