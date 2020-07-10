***VKFYO* *BRMEN* *TVB* *GRNYO* *VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.07.2020 09:17
***VKFYO******BRMEN******TVB******GRNYO******VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [TVB, VAKBN, BRMEN, GRNYO, VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858539
BIST
10:35114.153
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -1.640,64
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
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115.451
En Düşük
112.830
10:356,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 6,8990
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|Önceki Kapanış
|: 6,8900
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6,8682
En Düşük
6,8563
10:357,7473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
|: 7,7900
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,7277
10:35397,48
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|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 397,48
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|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.109.493
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|DITAS
|25,22
|2.843.948
|% 6,41
|
|BJKAS
|3,62
|91.512.942
|% 4,93
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|TSPOR
|6,24
|2.035.856
|% -9,96
|
|SEKUR
|6,53
|202.443
|% -9,93
|
|PEKGY
|8,67
|10.111.912
|% -9,88
|
|VKFYO
|5,67
|1.823.093
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|GARAN
|7,82
|241.266.663
|% -1,14
|
|THYAO
|11,65
|219.982.482
|% 0,87
|
|SISE
|6,31
|201.184.176
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|ASELS
|31,62
|159.979.667
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|TSKB
|1,23
|89.178.210
|% -1,60
|
|ODAS
|2,61
|97.335.656
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,29
|79.089.150
|% -1,72
|
|SISE
|6,31
|201.184.176
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6153
|8,6585
|% -0,12
|
|Frank
|7,2552
|7,2989
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,21
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.599
|-5,50
|
|Tam
|2.653
|2.667
|-5,60
|
|Yarım
|1.289
|1.305
|-2,80
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-0,73
|