***VKFYO* *DERAS* *ODAS* *KERVT* *EDIP* *BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
28.07.2020 12:43
***VKFYO******DERAS******ODAS******KERVT******EDIP******BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [BERA, DERAS, EDIP, KERVT, ODAS, VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BERA HOLDING 54 29/07/2020
DERLUKS DERI 78 29/07/2020
EDIP GAYRIMENKUL 42 29/07/2020
KEREVITAS GIDA 18 29/07/2020
ODAS ELEKTRIK 73 29/07/2020
VAKIF YAT. ORT. 45 29/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862351
BIST
13:321.179
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -16,29
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:326,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0670
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:328,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0719
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:32430,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,43
|Açılış
|: 430,47
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|33.224.953
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.525.888
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.443.207
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|88.887.798
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.077.664
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.282.789
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,95
|33.665.511
|% -6,89
|
|KLNMA
|48,38
|58.307.252
|% -6,78
|
|ASELS
|37,50
|1.357.054.526
|% -0,48
|
|GUSGR
|5,95
|1.041.581.887
|% 5,12
|
|EKGYO
|2,29
|740.868.299
|% -1,29
|
|GARAN
|7,57
|504.467.812
|% -2,57
|
|KRDMD
|3,06
|445.073.138
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,29
|740.868.299
|% -1,29
|
|IHLAS
|0,94
|222.911.772
|% -5,05
|
|GUSGR
|5,95
|1.041.581.887
|% 5,12
|
|KRDMD
|3,06
|445.073.138
|% -1,61
|
|IHLGM
|1,77
|252.053.901
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8990
|8,9436
|% 0,88
|
|Frank
|7,5141
|7,5593
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8420
|1,8512
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-12,64
|
|Altın Gr.
|430
|430
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.849
|22,60
|
|Tam
|2.899
|2.930
|23,30
|
|Yarım
|1.407
|1.430
|11,40
|
|Çeyrek
|706
|716
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|5,27
|5,28
|-0,15
|
|B. Petrol
|43,86
|43,86
|-0,04
|