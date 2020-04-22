***VKFYO* *GUSGR* *VAKBN*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO******GUSGR******VAKBN*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VAKBN, GUSGR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz hissedarlarından Güneş Sigorta AŞ'nin hissedarları Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ("Vakıfbank"), Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve yine Şirketimiz hissedarlarından Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ'nin hissedarları olan Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ("Vakıf Emeklilik Hissedarları") tarafından iletilen gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunarız.13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere Şirketimiz hissedarlarından Güneş Sigorta AŞ'nin hissedarları olan Vakıfbank, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Şirketimiz hissedarlarından Vakıf Emeklilik Hissedarları ile TVF Finansal Yatırımlar AŞ ("TVF Finansal Yatırımlar") arasında sürdürülen hisse devri görüşmeleri tamamlanmıştır.Şirketimiz hissedarı Güneş Sigorta AŞ sermayesinin %51,1'ini temsil eden hisselerin Vakıfbank ve yine şirketimiz hissedarı Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ sermayesinin %62,9'unu temsil eden hisselerin Vakıf Emeklilik Hissedarları tarafından TVF Finansal Yatırımlar'a devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Vakıfbank ve Vakıf Emeklilik Hissedarları arasında 22 Nisan 2020 tarihinde hisse devir sözleşmeleri imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Bununla birlikte, Şirketimiz hissedarı Güneş Sigorta AŞ'nin hissedarları Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile TVF Finansal Yatırımlar arasında Şirketimizin hissedarı Güneş Sigorta AŞ'nin hisselerinin devri hususunda bir anlaşmaya varılamamıştır.Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın hissedarımız Güneş Sigorta AŞ'nin sermayesindeki payı %61,1'e ve hissedarımız Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ'nin sermayesindeki payı %62,9'a yükselmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839993BIST