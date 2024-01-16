***VKFYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.01.2024 14:45
***VKFYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VKFYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Filiz Darende tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240834
BIST
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17:298.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -15,03
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2930,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0431
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2932,7832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1846
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:291.975,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,17
|Açılış
|: 1.975,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KBORU
|77,55
|838.550.903
|% 10,00
|
|CATES
|63,25
|1.362.706.084
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.309.802
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|41.540.639
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.853.192
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|EKOS
|55,30
|1.637.823.571
|% -6,11
|
|THYAO
|250,25
|5.709.597.956
|% -1,18
|
|ISCTR
|25,30
|3.902.180.632
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,70
|3.407.822.493
|% -3,43
|
|EREGL
|44,42
|3.210.312.573
|% 0,82
|
|TUPRS
|143,20
|3.058.885.144
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.305.714.440
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,30
|3.902.180.632
|% 0,40
|
|SKBNK
|5,15
|704.385.361
|% 6,19
|
|ODAS
|8,47
|1.174.043.909
|% 0,36
|
|YKBNK
|22,28
|2.941.084.222
|% -0,62
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1026
|30,1063
|% 0,14
|
|Euro
|32,7662
|32,7832
|% -0,56
|
|Sterlin
|37,9873
|38,1778
|% -0,41
|
|Frank
|34,8549
|35,0649
|% -0,34
|
|Riyal
|8,0027
|8,0428
|% 0,15
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|901,84
|903,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,68
|942,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,64
|78,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,87
|2.039,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
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17:44YGYO
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