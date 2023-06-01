***VKFYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
01.06.2023 22:42
***VKFYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı-Soyadı
MKK Sicil No
BİRGÜL PATLAR 44113525
FİLİZ DARENDE 23606053
HEDİYE ELİF ÜNAL 28132164
MURAT KAYIŞ 44267082
NİLAY ZEYBEK 14206425
YILDIZ KARAGÖZ 40713165
Karar 2023/29 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155469
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
17:5920,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0942
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,1602
En Düşük
20,7867
17:5922,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1092
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
17:591.328,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,14
|Açılış
|: 1.328,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8216
|20,9587
|% 0,74
|
|Euro
|22,2999
|22,8615
|% 1,54
|
|Sterlin
|26,0776
|26,2084
|% 0,41
|
|Frank
|22,9377
|23,0758
|% 0,30
|
|Riyal
|5,5514
|5,5792
|% 0,41
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|14,95
|
|Altın Gr.
|1.327
|1.328
|5,17
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.453
|4.574
|8,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.294
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,03
|