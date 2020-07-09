***VKFYO* *KFEIN* *GLYHO* *ATSYH* *SNKRN* *BRMEN* *TVB* *GRNYO* *SMART* *GUSGR* *IHYAY* *VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu
09.07.2020 09:25
***VKFYO******KFEIN******GLYHO******ATSYH******SNKRN******BRMEN******TVB******GRNYO******SMART******GUSGR******IHYAY******VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KFEIN, GUSGR, TVB, VAKBN, ATSYH, BRMEN, GRNYO, GLYHO, IHYAY, SNKRN, SMART, VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858095
BIST
10:22119.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 427,55
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.861
10:226,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
10:227,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:22400,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,35
|Açılış
|: 400,26
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|32.597.206
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|10.772.298
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|1.683.548
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|40.066.623
|% 9,97
|
|PKENT
|251,70
|447.774
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,93
|6.041.733
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|9,02
|1.462.109
|% -6,33
|
|MRGYO
|2,53
|320.854
|% -5,95
|
|YATAS
|8,45
|994.529
|% -4,95
|
|EKGYO
|2,29
|332.312.731
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|269.241.633
|% 0,31
|
|THYAO
|11,53
|252.710.102
|% 1,95
|
|PETKM
|4,33
|142.020.279
|% 1,17
|
|GARAN
|8,17
|129.064.035
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,29
|332.312.731
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|269.241.633
|% 0,31
|
|IHLGM
|1,86
|62.483.478
|% 0,00
|
|PETKM
|4,33
|142.020.279
|% 1,17
|
|ODAS
|2,72
|74.435.836
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6545
|8,6979
|% 0,37
|
|Frank
|7,3014
|7,3454
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,45
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,15
|4,16
|0,03
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,14
|