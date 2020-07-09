***VKFYO* *KFEIN* *GLYHO* *ATSYH* *SNKRN* *BRMEN* *TVB* *GRNYO* *SMART* *GUSGR* *IHYAY* *VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu









***VKFYO******KFEIN******GLYHO******ATSYH******SNKRN******BRMEN******TVB******GRNYO******SMART******GUSGR******IHYAY******VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [KFEIN, GUSGR, TVB, VAKBN, ATSYH, BRMEN, GRNYO, GLYHO, IHYAY, SNKRN, SMART, VKFYO]İlgili Fonlar []TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858095BIST