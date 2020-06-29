***VKFYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.06.2020 09:59
***VKFYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 25.06.2020 tarihinde başlayan % 50 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 09.07.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853231
BIST
12:12115.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 475,94
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:126,8550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:127,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
12:12389,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,92
|Açılış
|: 389,85
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.134.668
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.828.173
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.153.226
|% 9,90
|
|DOGUB
|2,71
|21.331.867
|% 9,72
|
|OZBAL
|3,64
|24.265.762
|% 9,31
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,55
|67.437.095
|% -6,03
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,30
|8.205.437
|% -5,69
|
|AYEN
|5,04
|109.802.644
|% -5,44
|
|ODAS
|2,46
|687.979.530
|% -1,60
|
|HALKB
|6,39
|347.238.172
|% 1,43
|
|GARAN
|8,29
|342.628.630
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,93
|328.628.028
|% 2,12
|
|TSPOR
|7,74
|251.105.107
|% -5,15
|
|ODAS
|2,46
|687.979.530
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|328.628.028
|% 2,12
|
|CEMAS
|1,46
|171.996.338
|% 2,82
|
|KARSN
|2,81
|195.341.757
|% 2,18
|
|BJKAS
|2,73
|185.027.265
|% 9,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4208
|8,4630
|% -0,14
|
|Frank
|7,2101
|7,2535
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8213
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,62
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.627
|27,00
|
|Tam
|2.602
|2.615
|8,30
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|4,10
|
|Çeyrek
|632
|640
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,59
|
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