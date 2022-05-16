***VKFYO* *NATEN* *IMASM* *TURSG* *ESEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.05.2022 09:14
***VKFYO******NATEN******IMASM******TURSG******ESEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [NATEN, TURSG, ESEN, IMASM, VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030465
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0216
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5450
|
15,5070
En Düşük
15,4564
18:0516,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0407
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2753
En Düşük
16,0891
18:05899,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,66
|Açılış
|: 899,16
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
898,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|80,50
|32.091.905
|% 100,00
|
|LOGO
|43,02
|23.214.085
|% 2,14
|
|BLCYT
|14,49
|7.658.770
|% 1,40
|
|CEMTS
|29,14
|82.031.429
|% 0,96
|
|YEOTK
|59,05
|18.348.519
|% 0,53
|
|BRKSN
|8,94
|1.242.090
|% 0,00
|
|BEYAZ
|8,20
|10.260.566
|% 0,00
|
|DENGE
|1,94
|13.341.948
|% 0,00
|
|DIRIT
|3,00
|209.514
|% 0,00
|
|CUSAN
|9,46
|8.127.893
|% 0,00
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 0,00
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% 0,00
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,00
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4926
|15,4991
|% 0,14
|
|Euro
|16,1370
|16,1541
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,8969
|18,9917
|% -0,14
|
|Frank
|15,3764
|15,4691
|% -0,08
|
|Riyal
|4,1182
|4,1389
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,50
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA