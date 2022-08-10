***VKFYO* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
10.08.2022 18:29
***VKFYO******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermayesinde sahip olduğu 302.299,72 TL nominal değerli payların borsada satış kapsamında borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054332
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0615
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1460
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.031,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.031,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8236
|17,8374
|% -0,34
|
|Euro
|18,3821
|18,4237
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,7774
|21,8866
|% 0,97
|
|Frank
|18,8721
|18,9858
|% 0,86
|
|Riyal
|4,7311
|4,7548
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,19
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.894
|6.981
|-16,00
|
|Yarım
|3.359
|3.413
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.706
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,05
|
|B. Petrol
|96,19
|96,19
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046