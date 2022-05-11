***VKFYO* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***VKFYO******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VKFYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar11.05.2022 tarihinde iştirakimiz Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ payları ile ilgili olarak 5,69-5,70 TL fiyat aralığından 361.380 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ sermayesindeki paylarımızın oranı %9,8 olmuştur.İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)11/05/2022 0 361.380 361.380 3.299.999,72 2.938.619,72 % 11 % 11 % 9,8 % 9,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029441BIST