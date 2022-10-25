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***VKFYO* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

25.10.2022 16:47
***VKFYO* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***VKFYO******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (VKFYO) payları ile ilgili olarak 24.10.2022 tarihinde 46.850 adet payın pay başına ortalama 6,6504 TL ile pay satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ sermayesinde payımız kalmamıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/10/2022 46.850 46.850 46.850 0 % 0,16 % 0,16 % 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074054


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Yarım 3.247 3.304 -1,00  
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Gümüş Gr. 11,52 11,54 0,03  
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