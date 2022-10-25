***VKFYO* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2022 16:47
***VKFYO******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (VKFYO) payları ile ilgili olarak 24.10.2022 tarihinde 46.850 adet payın pay başına ortalama 6,6504 TL ile pay satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ sermayesinde payımız kalmamıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/10/2022 46.850 46.850 46.850 0 % 0,16 % 0,16 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074054
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2254
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5728
En Düşük
18,2850
18:05990,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,96
|Açılış
|: 989,93
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TSKB
|3,19
|1.813.432.547
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|95.705.936
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|45.213.057
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.168.100
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.837.614
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.104.294
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.232.496
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.564.587
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|646.063
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,25
|120.757.268
|% -9,94
|
|THYAO
|100,00
|6.124.486.412
|% 0,50
|
|SISE
|33,64
|4.296.412.733
|% 3,64
|
|AKBNK
|15,47
|3.467.041.666
|% 0,06
|
|SASA
|104,80
|3.111.481.610
|% 4,80
|
|ISCTR
|9,86
|2.902.760.332
|% 2,07
|
|SKBNK
|2,15
|1.278.929.457
|% 8,59
|
|TSKB
|3,19
|1.813.432.547
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,52
|2.435.572.428
|% -2,38
|
|YKBNK
|9,50
|2.829.989.909
|% 1,39
|
|ISCTR
|9,86
|2.902.760.332
|% 2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5918
|18,5998
|% 0,09
|
|Euro
|18,5344
|18,5480
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,2464
|21,3529
|% 1,58
|
|Frank
|18,5986
|18,7106
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|5,83
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.664
|6.764
|-5,00
|
|Yarım
|3.247
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,03
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,85
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB