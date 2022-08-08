***VKFYO* *TVB* *VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.08.2022 11:13
***VKFYO******TVB******VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VKFYO, VAKBN, TVB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052815
BIST
13:052.789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 38,22
|Açılış
|: 2.759
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|Önceki Kapanış
|: 2.750
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2.792
En Düşük
2.759
13:0517,9678
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13:0518,3141
En Yüksek
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13:051.027,08
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|: 1.027,08
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|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
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1.027,43
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler13:05
|NETAS
|22,24
|39.723.313
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.045.105
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|188.358.326
|% 9,98
|
|NUHCM
|76,15
|25.412.497
|% 9,96
|
|OBASE
|15,36
|13.596.795
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|13.930.072
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|195.622.057
|% -9,80
|
|BRKO
|1,80
|1.588.394
|% -8,63
|
|KZBGY
|41,68
|15.245.540
|% -6,04
|
|TMSN
|61,10
|112.303.342
|% -5,12
|
|THYAO
|58,30
|2.338.109.424
|% 0,17
|
|EREGL
|28,30
|1.110.149.553
|% 2,61
|
|AKBNK
|9,35
|898.797.861
|% -0,21
|
|HEKTS
|38,86
|832.002.613
|% 0,41
|
|SASA
|50,95
|831.260.443
|% 2,31
|
|EKGYO
|3,58
|817.420.706
|% 2,29
|
|SKBNK
|2,42
|393.246.323
|% 9,50
|
|TSKB
|3,29
|489.198.973
|% 3,46
|
|YKBNK
|5,23
|752.962.083
|% -0,19
|
|ZOREN
|2,40
|265.830.781
|% 2,56
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9594
|17,9678
|% 0,31
|
|Euro
|18,3022
|18,3141
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,6414
|21,7499
|% 0,39
|
|Frank
|18,6636
|18,7761
|% 0,63
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,26
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|3,62
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|6,00
|
|Tam
|6.888
|6.938
|-52,00
|
|Yarım
|3.356
|3.392
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,15
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,16
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|B. Petrol
|93,98
|93,98
|-0,94
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