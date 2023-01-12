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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

12.01.2023 15:49
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Açıklama

7 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36.maddesinin c bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının işlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, sabit sermayeli ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı kuruluşlara ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarını aynı dönemdeki ortalama net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, şirketimizce Ocak - Aralık 2022 dönemi Aracılık Hizmetleri için ödenen komisyonlar ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
BPP (7 gün üstü) : %0,00055*gün

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,01
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,002
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,002
BPP (günlük)
% 0,003
Ters Repo (O/N)
% 0,0007
Ters Repo (vadeli)
% 0,0007
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.686 2.359 4.045 3.008 7.053 2.619 9.672
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
9 36 45 0 45 0 45
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
6.389 10.334 16.723 5.430 22.153 9.787 31.940
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
8.084 12.729 20.813 8.438 29.251 12.406 41.657
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
33.225.693 34.161.476 33.682.355 35.401.043 34.252.187 37.127.814 34.993.916
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,024331 % 0,037261 % 0,061792 % 0,023835 % 0,085399 % 0,033414 % 0,119041



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101226


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SDTTR 62,30 13.127.108 % 9,97  
ARMDA 253,80 25.043.120 % 9,97  
ONCSM 34,00 3.606.584 % 9,96  
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Frank 20,0542 20,1750 % -0,13  
Riyal 4,9844 5,0094 % 0,02  
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15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 11,19  
Altın Gr. 1.139 1.139 6,35  
Cumhuriyet 7.648 7.764 11,00  
Tam 7.695 7.740 7,00  
Yarım 3.747 3.787 4,00  
Çeyrek 1.879 1.894 3,00  
Gümüş.Ons 23,74 23,77 0,34  
Gümüş Gr. 14,37 14,38 0,24  
B. Petrol 83,75 83,75 1,08  
Seans Raporu 15:35
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