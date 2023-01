***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama7 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36.maddesinin c bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının işlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, sabit sermayeli ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı kuruluşlara ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarını aynı dönemdeki ortalama net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, şirketimizce Ocak - Aralık 2022 dönemi Aracılık Hizmetleri için ödenen komisyonlar ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.BPP (7 gün üstü) : %0,00055*günBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıVakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse Senedi% 0,01Kamu Borçlanma Senetleri% 0,002Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,002BPP (günlük)% 0,003Ters Repo (O/N)% 0,0007Ters Repo (vadeli)% 0,0007VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)1.686 2.359 4.045 3.008 7.053 2.619 9.672Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)9 36 45 0 45 0 45Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)6.389 10.334 16.723 5.430 22.153 9.787 31.940Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)8.084 12.729 20.813 8.438 29.251 12.406 41.657Ortalama Net Aktif Değer (TL)33.225.693 34.161.476 33.682.355 35.401.043 34.252.187 37.127.814 34.993.916Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,024331 % 0,037261 % 0,061792 % 0,023835 % 0,085399 % 0,033414 % 0,119041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101226BIST