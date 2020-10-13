***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler









dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen komisyon ve ücretler ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve ÜcretlerDönem2020 2020 2020 2020 2020Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanıİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)9440,01 9440,01 18880,02 9440,01 28320,03Ortalama Net Aktif Değer (TL)18790821,43 18436752,94 18620868,55 26587642,53 21290585,36Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,050237 % 0,051202 % 0,101392 % 0,035505 % 0,133017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881236BIST