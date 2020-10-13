***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
13.10.2020 18:04
dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen komisyon ve ücretler ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2020 2020 2020 2020 2020
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
9440,01 9440,01 18880,02 9440,01 28320,03
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
18790821,43 18436752,94 18620868,55 26587642,53 21290585,36
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,050237 % 0,051202 % 0,101392 % 0,035505 % 0,133017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881236
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,2962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0369
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05481,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,75
|Açılış
|: 481,85
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|2.745.847
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.567.857
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9153
|7,9208
|% 0,41
|
|Euro
|9,2897
|9,2962
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,2311
|10,2824
|% -0,41
|
|Frank
|8,6188
|8,6707
|% -0,22
|
|Riyal
|2,1041
|2,1147
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-30,48
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,24
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,70
|