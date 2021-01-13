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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

13.01.2021 17:33



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

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Açıklama

27 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar  Tebliği'nin 36.maddesinin ç bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının 19'uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yıllık  komisyon ve ücretlerin toplamının, ilgili yıl için hesaplanan ortalama  net aktif değere oranını yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş  günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak  KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, Şirketimizce Ocak - Aralık 2020 dönemi dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen  komisyon ve ücretler ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer  verilmiştir.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
9440,01 9440,01 18880,02 9440,01 28320,03 9440,01 37760,04
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
18790821,43 18436752,94 18620868,55 26587642,53 21290585,36 28829499,83 23227460,62
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,050237 % 0,051202 % 0,101392 % 0,035505 % 0,133017 % 0,032744 % 0,162566



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901920


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CMBTN 436,70 25.827.196 % 10,00  
CMENT 56,10 4.109.045 % 10,00  
DAGHL 15,07 3.326.406 % 10,00  
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Frank 8,3187 8,3688 % -0,71  
Riyal 1,9685 1,9784 % -0,63  
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Altın Ons 1.858 1.859 2,58  
Altın Gr. 443 443 -1,69  
Cumhuriyet 2.949 2.994 5,00  
Tam 2.934 3.008 1,16  
Yarım 1.418 1.455 0,56  
Çeyrek 711 728 0,29  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,06  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,05  
B. Petrol 56,44 56,44 -0,14  
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