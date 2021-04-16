***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2021 16:04
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2021 15:29
Açıklamalar
14.03.2021 tarihli bildirim ekinde yeralan Esas Sözleşme son halinin düzeltilerek ekte gönderimidir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11.maddesinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11 13/04/2021 13/04/2021 10308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928808
BIST
16:161.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:168,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0763
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:169,6920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0858
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:16461,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,15
|Açılış
|: 461,44
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:16
|VERTU
|27,36
|48.151.041
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|190.700.263
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.367.111
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,34
|9.804.404
|% -47,24
|
|SAMAT
|5,22
|111.518.291
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|10.942.295
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.009.723
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.392.522.195
|% -0,41
|
|EREGL
|18,10
|1.113.884.183
|% 0,39
|
|ODAS
|3,36
|613.996.711
|% -8,70
|
|PETKM
|6,32
|470.829.781
|% -1,40
|
|TUREX
|15,65
|448.907.798
|% -9,95
|
|GARAN
|7,28
|1.392.522.195
|% -0,41
|
|ODAS
|3,36
|613.996.711
|% -8,70
|
|YKBNK
|2,16
|335.889.372
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,87
|252.857.212
|% 1,63
|
|TSKB
|1,30
|121.740.654
|% -2,99
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0788
|8,0836
|% 0,95
|
|Euro
|9,6829
|9,6920
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,1265
|11,1823
|% 1,09
|
|Frank
|8,7618
|8,8146
|% 1,28
|
|Riyal
|2,1498
|2,1606
|% 0,96
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|11,51
|
|Altın Gr.
|462
|462
|7,77
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,14
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,22
|