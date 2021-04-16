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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

16.04.2021 16:04



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2021 15:29
Açıklamalar

14.03.2021 tarihli bildirim ekinde yeralan Esas Sözleşme son halinin düzeltilerek ekte gönderimidir.
Şirketimiz  Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11.maddesinde   değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni  13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Ticaret Sicil  Gazetesi'nde tescil ve  ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki  esas sözleşme  ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11 13/04/2021 13/04/2021 10308



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928808


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