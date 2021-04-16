***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2021 15:29Açıklamalar14.03.2021 tarihli bildirim ekinde yeralan Esas Sözleşme son halinin düzeltilerek ekte gönderimidir.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11.maddesinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ekte bilgilerinize sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No11 13/04/2021 13/04/2021 10308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928808BIST