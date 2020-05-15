***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961Transferler102.296 -102.296Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)194.291 194.291 194.291Dönem Sonu Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -2.905.220 194.291 17.723.252 17.723.252Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543Transferler1.172.651 -1.172.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.952 -731.652 -705.700 -705.700Dönem Sonu Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -19.591 394.768 -1.732.569 -731.652 18.003.843 18.003.843Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.350 7.043.076Dönem Karı (Zararı)-731.652 194.291Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler474.348 -462.291Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 33.212 33.182Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler53.370 46.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler53.370 46.986Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-454.091 -832.313Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-455.338 -833.752Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 1.247 1.439Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler841.857 289.854Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler841.857 289.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.779 6.594.737Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)248.407 6.558.081Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.234 109.967İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.234 109.967Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42 -376İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-42 -376Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-50.515 -42.698Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-274.990 -26.675İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-276.332 -33.666İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.342 6.991İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.127 -3.562Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.127 -3.562Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-317.083 6.326.737Alınan Faiz444.400 756.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-100.967 -40.481YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.948 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.948 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.948 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.000 -16.875Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -18.000 -16.875YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.402 7.026.201NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.402 7.026.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.150.815 8.340.873DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.156.217 15.367.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 16.176.516 16.160.176Finansal Yatırımlar6 1.776.961 2.867.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.776.961 2.867.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar1.776.961 2.867.225Ticari Alacaklar7 150.421 160.655İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 150.421 160.655Diğer Alacaklar8 1.945 1.903İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.945 1.903Peşin Ödenmiş Giderler13 56.288 5.773İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 28.497 4.357İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.791 1.416ARA TOPLAM18.162.131 19.195.732TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.162.131 19.195.732DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 246.131 258.870Kullanım Hakkı Varlıkları14 58.562 5.145Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.729 1.917TOPLAM DURAN VARLIKLAR306.422 265.932TOPLAM VARLIKLAR18.468.553 19.461.664KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 59.146 5.548İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar59.146 5.548Kiralama İşlemlerinden Borçlar59.146 5.548Ticari Borçlar7 116.153 391.143İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 100.399 376.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.754 14.412Kısa Vadeli Karşılıklar12 48.673 108.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar48.673 108.940Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 60.884 53.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler60.884 53.354ARA TOPLAM284.856 558.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER284.856 558.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 179.854 193.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar179.854 193.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.854 193.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER464.710 752.121ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.003.843 18.709.543Ödenmiş Sermaye16 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -19.591 -45.543Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.591 -45.543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.591 -45.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 394.768 394.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.732.569 -2.905.220Net Dönem Karı veya Zararı-731.652 1.172.651TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.003.843 18.709.543TOPLAM KAYNAKLAR18.468.553 19.461.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 17.959.381 11.246.481Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -18.176.393 -10.587.910FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-217.012 658.571BRÜT KAR (ZARAR)-217.012 658.571Genel Yönetim Giderleri18 -512.655 -459.430Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -738 -3.411ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-730.405 195.730FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-730.405 195.730Finansman Giderleri20 -1.247 -1.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-731.652 194.291Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-731.652 194.291DÖNEM KARI (ZARARI)-731.652 194.291Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-731.652 194.291Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,03660000 0,00970000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25.952 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 25.952 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.952 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-705.700 194.291Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-705.700 194.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845536BIST