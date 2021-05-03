***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543Transferler1.172.651 -1.172.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.952 -731.652 -705.700 -705.700Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.952 -731.652 -705.700 -705.700Dönem Sonu Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -19.591 394.768 -1.732.569 -731.652 18.003.843 18.003.843Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353Transferler350.342 -350.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.256 585.690 590.946 590.946Dönem Karı (Zararı)585.690 585.690 585.690Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.256 5.256 5.256Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -34.809 394.768 -1.382.227 585.690 29.684.299 29.684.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.764.522 26.350Dönem Karı (Zararı)585.690 -731.652Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.240.509 474.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.341 33.212Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.022 53.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler32.022 53.370Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-798.722 -454.091Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-803.147 -455.338Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.425 1.247Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-491.150 841.857Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-491.150 841.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.836.308 -59.779Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.844.543 248.407Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 10.234İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 10.234Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler51.991 -42İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)51.991 -42Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-49.983 -50.515Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.369 -274.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.473 -276.332İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.842 1.342İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.142 7.127Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.142 7.127Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.491.127 -317.083Alınan Faiz749.418 444.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.813 -100.967YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -2.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2.948Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2.948FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.600 -18.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.600 -18.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.782.122 5.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.782.122 5.402DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.698.907 16.150.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.916.785 16.156.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 14.988.978 21.773.161Finansal Yatırımlar6 14.762.808 7.427.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar14.762.808 7.427.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar14.762.808 7.427.115Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0Diğer Alacaklar8 4.539 1.571İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.539 1.571Peşin Ödenmiş Giderler13 53.782 3.799İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 2.468 3.799İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 51.314 0ARA TOPLAM29.810.107 29.205.646TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.810.107 29.205.646DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 181.588 198.151Kullanım Hakkı Varlıkları14 60.500 5.541Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 14.089 1.629TOPLAM DURAN VARLIKLAR256.177 205.321TOPLAM VARLIKLAR30.066.284 29.410.967KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 56.074 5.500İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 56.074 5.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 56.074 5.500Ticari Borçlar7 20.493 8.124İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 2.343 3.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 18.150 4.308Kısa Vadeli Karşılıklar12 7.200 14.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 7.200 14.355Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 69.028 63.604İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 69.028 63.604ARA TOPLAM152.795 91.583TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER152.795 91.583UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 229.190 226.031Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 229.190 226.031TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER229.190 226.031TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER381.985 317.614ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.684.299 29.093.353Ödenmiş Sermaye16 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27.990 27.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -34.809 -40.065Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.809 -40.065Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -34.809 -40.065Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 394.768 394.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.382.227 -1.732.569Net Dönem Karı veya Zararı585.690 350.342TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.684.299 29.093.353TOPLAM KAYNAKLAR30.066.284 29.410.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 67.255.195 17.959.381Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -66.159.194 -18.176.393FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.096.001 -217.012BRÜT KAR (ZARAR)1.096.001 -217.012Genel Yönetim Giderleri18 -510.814 -512.655Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 8.406 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.478 -738ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)590.115 -730.405FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)590.115 -730.405Finansman Giderleri20 -4.425 -1.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)585.690 -731.652Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)585.690 -731.652DÖNEM KARI (ZARARI)585.690 -731.652Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları585.690 -731.652Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,01950000 -0,03660000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.256 25.952Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.256 25.952Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.256 25.952TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)590.946 -705.700Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları590.946 -705.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934196BIST