***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.05.2020 13:08
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.05.2020
Genel Kurul Tarihi 26.06.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Ebulula Mardin Caddesi No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3 - Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması
6 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
7 - 2019 yılı dönem karının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili madde kapsamında izin verilmesi
12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi
13 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet ve Gündem Maddeleri16042020.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 26.06.2020 2019 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı, 2019 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, 27.05.2020 tarihinden itibaren www.kap.gov.tr (Kamu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Şirket Merkezinde ve www.vkfyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846867
BIST