***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.05.2020Genel Kurul Tarihi 26.06.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Ebulula Mardin Caddesi No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması3 - Bağımsız Denetçi Raporunun okunması4 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması6 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi7 - 2019 yılı dönem karının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili madde kapsamında izin verilmesi12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi13 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet ve Gündem Maddeleri16042020.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 26.06.2020 2019 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 26.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 GK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar26.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 17.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860289BIST