***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 11.07.2023Genel Kurul Tarihi 10.08.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi.2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.4 - 2022 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.5 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması.6 - 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.7 - 2022 yılı dönem karı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi.10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi.12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi.13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 10.08.2023 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet ve Gündem Maddeleri 10082023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname 10082023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 10.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadırHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Vkfyo Toplantı Tutanağı 100823 KAP.pdf - TutanakEK: 2 hazirun 100823 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar10.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184039BIST