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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2023 18:52
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 11.07.2023
Genel Kurul Tarihi 10.08.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi.
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
4 - 2022 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması.
6 - 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
7 - 2022 yılı dönem karı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi.
12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi.
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 10.08.2023 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet ve Gündem Maddeleri 10082023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname 10082023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 10.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Vkfyo Toplantı Tutanağı 100823 KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun 100823 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
10.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184039


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OYLUM 6,49 51.710.816 % 10,00  
TETMT 895,40 16.016.554 % 10,00  
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Altın Gr. 1.669 1.669 6,99  
Cumhuriyet 11.381 11.553 -33,00  
Tam 11.121 11.231 16,00  
Yarım 5.569 5.641 8,00  
Çeyrek 2.784 2.821 4,00  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 0,18  
Gümüş Gr. 19,86 19,89 0,20  
B. Petrol 87,06 87,06 -0,49  
Seans Raporu 18:05
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