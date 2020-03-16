***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 16.500,47 204.174,5 10,24 1,11Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 3,24 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,24 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 68.000 205.400 10,3 1,11Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,36 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 3,89 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.500 231.650 11,62 1,26HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 526.000,72 945.371,59 47,42 5,12Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 51.500,92 330.678,71 16,59 1,79Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,12 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.000 76.380 3,83 0,41DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 690.505,59 1.993.670,65 100 10,807B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 25,98 1,43Finansman Bonosu- 750.000 749.353,6 74,02 4,06ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 1.012.408,8 100 5,488C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 16.03.2020 388.000 388.328,47 2,51 2,11BPP 19.03.2020 1.000.000 1.005.425,92 6,51 5,45BPP 16.04.2020 1.000.000 1.001.808,24 6,49 5,43TRP 16.03.2020 TRT030523T13 6.000.000 3.165.425 6.005.301,37 38,89 32,55TRP 16.03.2020 TRT120820T12 1.500.000 1.448.360 1.501.325,34 9,72 8,14TRP 16.03.2020 TRT180123T10 5.000.000 4.993.935 5.004.417,81 32,41 27,13MEVDUAT 30.03.2020 530.000 534.793,53 3,46 2,9GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 15.418.000 15.441.400,68 100 83,705ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.447.480,13 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.447.480,13 % 100 % 100,407B. HAZIR DEĞERLER1.036,59 % 100 % 0,006a) Kasab) Bankalar1.036,59 % 100 % 0,006c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)150.574,5 % 100 % 0,819a) Takastan Alacaklar91.580 % 60,82 % 0,498b) Diğer Alacaklar58.994,5 % 39,18 % 0,321Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)252.949,5 % 100 % 1,377D. BORÇLAR (-)479.292,96 % 100 % 2,608a) Takasa Borçlar75.955 % 15,85 % 0,413b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar403.337,96 % 84,15 % 2,195NET VARLIK DEĞERİ18.372.747,76Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,92İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 13032020 10.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829155BIST